Frühlingsfest, VfB, Vanessa Mai, Disney: Zu diesen Zeiten setzt die S-Bahn Stuttgart Sonderzüge ein

1 VfB-Heimspiel und Frühlingsfest – im Neckarpark wird am Samstag mit einem großen Besucheransturm gerechnet.

Gleich vier Großveranstaltungen finden am Samstag im Neckarpark statt – teils zeitgleich. Die S-Bahn Stuttgart reagiert auf den „Super-Samstag".











Ein Viererpack aus hochkarätigen Veranstaltungen im Cannstatter Neckarpark könnte die S-Bahn Stuttgart am kommenden Samstag an ihre Belastungsgrenze bringen. Am 4. Mai empfängt der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga zum Südschlager den FC Bayern München in der ausverkauften MHP-Arena. Schlagerstar Vanessa Mai gastiert in der Porsche-Arena und die beliebte Showreihe Disney in Concert füllt die Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Und nicht zuletzt ist das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen in vollem Gange.

S-Bahn Stuttgart hat „ihre Hausaufgaben“ gemacht

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“ – davon ist ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart überzeugt. Um den erwarteten Besucheransturm bewältigen zu können, verkehren die Züge der Linien S 1, S 2 und S 3 in maximal möglicher Zuglänge – mit Platz für bis zu 1000 Fahrgäste. Das gilt am Wochenende und an Feiertagen auch für die weiteren Linien, wodurch insgesamt mehr als 450 000 Sitzplätze zusätzlich während des Frühlingsfestes generiert werden.

Sonderzüge zum VfB-Spiel

Dennoch setzt die Deutsche Bahn am „Super-Samstag“ weitere Sonderzüge zur An- und Abreise zur Arena ein. Die Züge der S 11 fahren zum Neckarpark ab Plochingen um 13.53 und 14.23 Uhr, ab Stuttgart-Vaihingen um 13.35 Uhr sowie ab Herrenberg um 13.31 sowie 14.01 Uhr ab. Nach dem Spiel starten die S-11-Bahnen am Neckarpark um 17.47 und 18.12 Uhr zum Stuttgarter Hauptbahnhof sowie um 17.52 und 18.17 Uhr in Richtung Plochingen.

Trotz des Zusatzangebots empfiehlt die Bahn den Besuchern des VfB-Heimspiels, frühzeitig vor Anpfiff loszufahren und auch nach Spielende genügend Zeit für die Heimfahrt einzuplanen sowie den Bahnhof Bad Cannstatt als An- und Abreiseort zu nutzen.