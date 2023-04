So schön wird das Wochenende in Stuttgart

14 Hochspannung in der Scharrena: Allianz MTV Stuttgart spielt am 22. April im Final Four gegen Dresden Foto: MTV /Allianz MTV Stuttgart

Wohin am Wochenende in Stuttgart? Die Qual der Wahl ist am 22. und 23. April, aber auch schon am Freitag, 21. April, wieder besonders groß: Ob Wasenspaß beim Frühlingsfest, Kunstgenuss mit dem Galerienrundgang Art Alarm oder tolle Mitmachangebote wie das Tastival im Alten Schloss – wir haben die Tipps.

Tastival im Schlosshof

Am 30. April endet im Landesmuseum Württemberg im Alten Schloss in Stuttgart die Sonderausstellung „Berauschend.10 000 Jahre Bier und Wein“. Das Thema: Wie vor 10 000 Jahren ist die Produktion und das Trinken alkoholischer Getränke in vielen Kulturen verwurzelt. Wie schafft Alkohol Gemeinschaft, Identität und zugleich soziale Abgrenzung? Gemeinschaft stiftet eine Woche vor dem Finale das „Tastival“ im Schlosshof. Veranstalter sind – in Kooperation mit dem Landesmuseum – Wein-Moment und Kraftpaule. Winzerinnen und Winzer sowie Brauerinnen und Brauer laden zum Testgenuss ein. Dazu präsentieren das vhy!-Team vegane Köstlichkeiten und die DJs des STR. 711. Kollektivs entspannte Töne. An beiden Tastival-Tagen (Freitag 16 bis 23 Uhr, Samstag 11 bis 23 Uhr) ist die Schau „Berauschend.10.000 Jahre Bier und Wein“ von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besondere Tastival-Tickets gibt es, man kann das Treiben im Schlosshof aber auch einfach flanierend genießen.

Frühlingsfest mit 80 Meter-Turm

Am Samstag, 22. April, wird um 12 Uhr das Frühlingsfest eröffnet – traditionell mit dem Fassanstich in Grandls Hofbräuzelt. Von da an können Besucher über das Festgelände schlendern, die Neuheiten des Frühlingsfests bestaunen oder den neuen Freifallturm „Fortress Tower“ auch tatsächlich für den eigenen Nervenkitzel nutzen. Das angekündigte Verkehrschaos sollte die Festfreude nicht verderben. Im Gegenteil: Mit ein wenig Planung lassen sich manche Innenstadtattraktionen an diesem Wochenende mit einem Frühlingsfestbesuch kombinieren. Und auf die Stadtbahnen rund um den Cannstatter Wasen ist noch immer Verlass.

Das Laufgeschäft „Rio“ hat Frühlingsfest-Premiere Foto: Andreas Rosar/

Gelassenheit ist auch inmitten des Festtrubels Trumpf: Bis einschließlich 14. Mai kann man sich die Welt bei Oscar Bruch junior in 42 neuen Riesenrad-Gondeln von oben ansehen. Und wer unbedingt eine Wette sucht: In Nina Renoldis „Königsalm“-Zelt warten Zehn Liter-Bierfässer. Wie wäre es zum Beispiel damit, wer mit einem solchen Fass die meisten Kehlen feucht bekommt?

Art Alarm ruft zur Kunst

Im Königsbau gibt es von Banksy selbst nicht abgenommene Reproduktionen bekannter Motive des Street Art Künstlers zu sehen. In 19 Stuttgarter Privatgalerien öffnen sich derweil an diesem Samstag (11 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) die Türen ausschließlich für die Begegnung mit Originalen.

Mit dem Galerienrundgang Art Alarm ist man näher dran an der Gegenwartskunst – das Programm gibt es unter www.art-alarm.de, digitale City Map inklusive.

Spitzensport am Wasen

Glitzer, Glamour und sportliche Höchstleistung vereint der Porsche Tennis Grand Prix in der Porsche-Arena. An diesem Freitag, 21. April, geht das Turnier der weltbesten Tennis-Spielerinnen auf die Zielgerade, an diesem Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, werden die Halbfinalspiele und das Finale ausgetragen. Über Easy Ticket (0711 / 2 55 55 55) kann man noch nach Tickets fragen.

Nur wenige Meter weiter gibt es an diesem Samstag, 22. April, in der Scharrena ein nicht weniger grandioses Sportereignis: Das Erfolgsteam Allianz MTV Stuttgart trifft im Halbfinale der Play-offs in der Volleyball-Bundesliga auf den Dresdner SC. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Und da es Menschen geben soll, die noch nie bei den Auftritten der großartigen Allianz MTV Stuttgart-Spielerinnen dabei waren: Diese Stimmung kann man sich nicht entgehen lassen!

Start für „Mein Schlossplatz“

Von diesem Freitag, 21. April, an wird der Kleine Schlossplatz bis Mitte Juli erneut zur Mitmachbühne. Zwischen Kunstmuseum und BW Bank, zwischen Königsbau, Buchhaus Wittwer und Galerie Schlichtenmaier gibt es bei „Mein Schlossplatz“ die ganze Breite jugendlicher Stadtkultur zu erleben. Organisatoren sind die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, das Kulturbüro Sorglos und das Netzwerk integrierte Jugendarbeit Stuttgart. Um 16 Uhr geht es an diesem Freitag los, um 20.30 Uhr präsentiert die Sängerin Anna Koesler mit ihrem Projekt Aentique neue Songs. Auch am Samstag, 22. April, beginnt das Programm um 16 Uhr – um 20 Uhr geht die Stuttgarter HipHop-Jazz-Formation Noir de Soul auf die „Mein Schlossplatz“-Bühne.

Wissenschaftsfestival im Kunstmuseum

In Kooperation mit dem Exzellenzcluster SimTech der Universität Stuttgart veranstaltet das Kunstmuseum Stuttgart im Rahmen der Ausstellung „Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ an diesem Samstag, 22. April, von 12 bis 17 Uhr das Wissenschaftsfestival „Science Cypher“. Das Festival vor und im Museum bringt Kunst und Wissenschaft in ein produktives Spannungsverhältnis.

Was ist zu sehen? Stuttgarter Graffitikünstlerinnen und Graffitikünstler formulieren mit ihren Mitteln ihr Verständnis von Künstlicher Intelligenz. Sie stellen ihre Bilder aus, die auf Forschungen des Clusters basieren. Was ist zu hören? Moderiert von der Journalistin Eva Wolfangel stehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Steffen Staab, Tabea Berberena, Mathias Niepert, Maria Wirzberger, Luiz Chamon, Johannes Kässinger und die Kuratorinnen des Kunstmuseums Stuttgart Eva-Marina Froitzheim und Anne Vieth Rede und Antwort. Was kann KI? Was darf KI? Welche ethischen Herausforderungen oder gesellschaftlichen Chancen sind damit verbunden? Und wie ist der Stand der Forschung?

Die Veranstaltung wird ganztägig von DJ Summer Jones begleitet und abgerundet durch ein Konzert des Stuttgarter €$¥ Kollektivs und des Rappers Crash Bundy.

Tamilische Geschichte(n)

Das Linden-Museum, stets eine gute Adresse für Weltläufigkeit, zeigt noch bis 8. Mai die Große Sonderausstellung „Von Liebe und Krieg“, in der es um tamilische Geschichte(n) geht. Was viele nicht wissen: mehr als 80 Millionen Menschen in Indien, Sri Lanka und anderen Teilen der Welt sehen sich als Tamilen und teilen dieselbe Sprache. Führungen geben einen besonderen Einblick in diese Welt – zum Beispiel an diesem Samstag von 15 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führungen kosten 5 Euro pro Person plus Museumseintritt.

Starkünstlerin in der Staatsgalerie

In die ganz große Welt eintauchen? Das ermöglicht von diesem Freitag, 21. April, an die Staatsgalerie Stuttgart. Baden-Württembergs Museumsflaggschiff zeigt eine umfangreiche Schau der US-amerikanischen Starkünstlerin Cindy Sherman.

Cindy Sherman, Untitled #588, 2016 / 2018, Genehmigt von der Künstlerin, Hauser & Wirth und Sprueth Magers Foto: © Cindy Sherman

Seit knapp 50 Jahren zieht sich das Thema Mode wie ein roter Faden durch ihr Werk – und der Ausstellungstitel „Anti-Fashion“ deutet schon den ständigen Perspektivwechsel zwischen Mode und Kunst an. „Sherman“, macht die Staatsgalerie deutlich, „nutzt ihre zahlreichen Aufträge von Zeitschriften wie „Vogue“ und „Harper’s Bazaar“ sowie ihre enge Zusammenarbeit mit berühmten Designerinnen und Designern als ständige Quelle der Inspiration“. Geöffnet ist die Staatsgalerie am 21. April bis um 20 Uhr.