Brand in Deizisau Nach hoher Rauchsäule – Brandursache unklar

Die Rauchsäule war weit zu sehen: Am Dienstagabend war in einem Schrottverwertungsbetrieb in Deizisau (Kreis Esslingen) ein Brand ausgebrochen. Am Mittwoch machte die Firma Angaben zum entstandenen Schaden.