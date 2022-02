1 Lang ist es her: 2019 wurde letztmals das Frühlingsfest gefeiert. Foto: Piechowski/Lichtgut/Leif Piechowski

Die Landesregierung geht davon aus, dass das Frühlingsfest light auf dem Cannstatter Wasen gefeiert werden kann.















Link kopiert

Stuttgart - Die Budenbesitzer und Karussellbetreiber können den Termin schon mal im Kalender anstreichen. Vom 16. April bis zum 8. Mai wird auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Davon geht selbst die bisher in dieser Pandemie so vorsichtige Landesregierung aus. In einer Antwort auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP) heißt es: „Stand heute wäre das Frühlingsfest unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen durchführbar.“

Für Haag heißt das: „Die gute Botschaft lautet: Grünes Licht fürs Frühlingsfest!“ Rätselhaft sei allerdings, warum der Sozialminister noch an der aktuellen Stufenregelung festhält, wo doch ab dem 20. März nach dem Bund-Länder-Beschluss strenge Schutzmaßnahmen inklusive Zugangsbeschränkungen fallen sollten. „Stadien und Hallen werden nach dem 20. März beispielsweise voll ausgelastet werden können. Volle Arenen auf der einen Seite und Personenbegrenzungen beim Frühlingsfest würden nicht zusammenpassen.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das Stuttgarter Frühlingsfest soll stattfinden

Momentan gelten folgende Regeln. In der derzeit gültigen Warnstufe: In geschlossenen Räumen maximal 60 Prozent Auslastung aber nicht mehr als 6000 Besucher. Im Freien maximal 75 Prozent Auslastung aber nicht mehr als 25 000 Besucher. In beiden Fällen gilt die 3G-Regel, genesen, geimpft, getestet. Sollte das Land in die Alarmstufe rutschen gilt: In geschlossenen Räumen maximal 50 Prozent Auslastung aber nicht mehr als 2000 Besucher. Im Freien maximal 50 Prozent Auslastung aber nicht mehr als 5000 Besucher. In beiden Fällen gilt die 2G-Regel, geimpft oder genesen.

Derzeit ist also schwer absehbar, unter welchen Bedingungen, mit wie vielen Besuchern, das Frühlingsfest tatsächlich stattfinden wird. Dass es stattfinden wird, scheint nun aber tatsächlich nicht mehr in Frage zu stehen. Sicher ist allerdings, dass es wie bereits berichtet keine Bierzelte geben wird.