6 Vor der ersten Radtour bei herrlichem Frühlingswetter sollte das Fahrrad startbereit gemacht werden. Foto: Ines Rudel

Die Pflanzen bekommen erste Knospen und die ersten warmen Sonnenstrahlen zeigen sich. Für viele das Startsignal, um Haus, Garten und das Fahrrad fit zu machen. Sieben Tipps für den Frühlingsbeginn.















Link kopiert

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, die ersten Krokusse sprießen aus der Erde. Vor rund einer Woche war der kalendarische Frühlingsbeginn. Für viele ist wieder die Zeit gekommen, wo Haus, Garten und das eigene Wohlbefinden auf Vordermann gebracht werden.

Raus in die Natur Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit, um wieder aktiver zu werden und sich an der frischen Luft zu bewegen. Egal ob man die ersten Sonnenstrahlen beim Spaziergang im Park einfängt oder im Wald nach Wildkräutern Ausschau hält. Neben Gänseblümchen und Löwenzahn startet im April auch die Bärlauch-Saison. Die beste Erntezeit ist bis Anfang Mai, solange die Pflanze noch nicht angefangen hat zu blühen. Bärlauch eignet sich nicht nur als Zutat zu Aufstrichen, Suppen und Salaten. „Durch seine blutreinigenden Eigenschaften ist Bärlauch auch ein gebräuchliches Heilmittel bei chronischen Hautflechten und Ausschlägen“, sagt Christoph Fuchs vom Naturheilverein Esslingen und Umgebung. Beim Sammeln der Blätter ist allerdings Vorsicht geboten, es besteht die Verwechslungsgefahr mit den giftigen Maiglöckchen, Herbstzeitlosen, Aronstab und Weißwurz.

Unsere Empfehlung für Sie Wetter in Stuttgart und Region Stuttgart genießt die Frühlingstemperaturen Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter genießen am Mittwoch die Sonnenstrahlen. Der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite. Doch wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?

Fahrrad fit machen Die Reifen sind platt, der Rahmen dreckig, die Kette trocken: Nach der Winterpause sollte das Fahrrad frühlingsfit gemacht werden. Ein Eimer Wasser mit Spülmittel, ein Schwamm und eine Bürste genügen, um Rahmen, Felgen und Speichen von Dreck zu befreien. Auch die Kette sollte mit einem trockenen Lappen von gröberen Verschmutzungen befreit und geschmiert werden. Außerdem ist es wichtig, vor der ersten Fahrt den Reifendruck, die Bremsen, das Licht sowie Schraubenverbindungen zu überprüfen. Wer i Hilfe benötigt, kann die kostenlose offene Fahrradwerkstatt im Komma Esslingen nutzen. „In der Werkstatt des Motorradclubs der Kuhlen Wampe wird jeden Donnerstag ab 19 Uhr dabei geholfen, das Rad auf Vordermann zu bringen“, sagt Maximilian Fischer, zuständig für Veranstaltungen und Projekte beim Komma Esslingen.

Frühjahrsputz Das gründliche Reinigen des Zuhauses folgt einer jahrelangen Tradition: Der Frühjahrsputz geht zurück auf die Zeit, in der Bauern unter dem Jahr häufig keine Zeit hatten, Haus und Hof gründlich sauber zu machen. Damit die anstehende Hausarbeit leichter von der Hand geht, ist laut Ordnungscoach Melanie Bogner aus Esslingen erst einmal eine Vorbereitung notwendig – also kurzes Minimieren und Leerräumen der Oberflächen. „Von oben nach unten arbeiten, da sich der Staub dann unten sammelt und am Ende einfach entfernt werden kann“, sagt Bogner.

Pollenflug Die Nase läuft, der Hals kratzt, die Augen tränen – dann weiß jeder Allergiker, dass es wieder so weit ist: Die Pollen sind los. In dem Zusammenhang werden Betroffene früher oder später mit der Immuntherapie Hyposensibilisierung konfrontiert. Dabei wird dem Allergiker das Allergen über einen längeren Zeitraum verabreicht und der Körper nach und nach daran gewöhnt. Zusätzlich empfiehlt Dietmar Frey, Inhaber der Rain Apotheke in Berkheim, spezielle Pflegeprodukte zu nutzen, um die Hautbarriere zu stärken. So würden die Pollen nicht mehr so leicht in die Haut gelangen und Juckreiz, Rötungen und Irritationen vermieden.

Reifenwechsel Von O bis O – so lautet die Faustformel für den Reifenwechsel. Das bedeutet, dass man von Oktober bis Ostern mit Winterreifen fahren und anschließend auf Sommerreifen wechseln sollte. Das Reifenprofil sollte dabei mindestens 1,6 Millimeter haben – das kann mit einer Ein-Euro-Münze geprüft werden. Wer mit weniger als der Mindestprofiltiefe unterwegs ist, dem droht ein Bußgeld von mindestens 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Ab in den Garten Wenn sich im Frühling die ersten Sonnenstrahlen zeigen, juckt es Hobbygärtnern in den Fingern und die Lust auf Gartenarbeit steigt. Dafür sollten die Beete so weit vorbereitet werden, dass etwa Tomaten ab Mitte Mai nach den Eisheiligen im Garten angebaut werden können. Petersilie, Schnittlauch, Zwiebeln und Spinat gehören zu den ersten Pflanzen, die im März ausgesät werden können. „Man kann auch damit anfangen, den Rasen zu pflegen und gegebenenfalls Moos entfernen, aber nicht gleich mähen, sondern noch etwas für die Bienen blühen lassen, sagt Fritz Gneithing, Vorstandsvorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Esslingen-Mettingen.

Angrillen im Frühling Beim Grillfleisch geht der Trend hin zu mehr Klasse und weniger Masse. Grilltipp des Familienbetriebs Seifried aus Altbach sind ihre sogenannten Sportlertaschen, bestehend aus Schweinerücken, gefüllt mit getrockneten und frischen Tomaten. „Wir versuchen immer etwas Spezielleres anzubieten“, sagt Ulrike Seifried. Dabei steht tiergerechte Haltung im Vordergrund. Ihr Schweinefleisch wird in der Wurstküche auf dem Waldwiesenhof weiterverarbeitet und im eigenen Hofladen verkauft. Neben veganem und vegetarischem Fleischersatz ist auch das Grillen von Äpfeln und Birnen sowie Wassermelone angesagt.