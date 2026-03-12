Frühling in Stuttgart: Magnolien erblühen in voller Pracht

9 Mit den Magnolien-Blüten kehrt auch das Frühlingsgefühl ein. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Blühende Magnolienbäume in Stuttgart sorgen für das erste Frühlingsgefühl. Wie sehr sie das Stadt- und Stimmungsbild aufhellen, zeigt unsere Bildergalerie.











In Stuttgart öffnen die ersten Magnolienbäume ihre Blüten und kündigen damit den Frühling an. Mit ihren weißen oder rosafarbenen Blüten bringen sie Farbe in die Stadt und signalisieren, dass die dunkle Jahreszeit nun endgültig vorüber ist. Die Magnolienbäume sind ein beliebtes Fotomotiv und locken viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter nach draußen, denn sie ziehen regelmäßig zahlreiche Spaziergängerinnen und Spaziergänger an.

Allzu lange sollte man jedoch nicht warten. Denn die verschiedenen Magnolienarten blühen lediglich über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Die bekannteste Magnoliensorte hierzulande ist die Tulpenmagnolie, eine Kreuzung aus der chinesischen Yulan-Magnolie und der ebenfalls aus Ostasien stammenden Purpur-Magnolie.

Magnolien stammen ursprünglich aus Ostasien und Amerika, wo sie wild in Wäldern wachsen und oft beeindruckende Höhen erreichen. In Stuttgart sorgen sie jetzt zum Beispiel in Parks, Gärten oder auch in der Wilhelma für einen besonders hübschen Anblick.

Wie schön die Magnolien derzeit in Stuttgart blühen, können Sie in unserer Bildergalerie entdecken.