Die Sonne will sich in den kommenden Tagen nicht an den Lockdown halten. Zur Freude der Stuttgarter, die sich auf sonniges Wetter freuen dürfen. Zur Mitte der Woche steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad.

Stuttgart - Der Dauer-Lockdown schlägt in diesen Tagen so manchem aufs Gemüt – doch zumindest das sommerliche Wetter dürfte die Laune etwas heben. Nach einem sonnigen Wochenende nimmt der Frühling in der Kesselstadt auch in den kommenden Tagen an Fahrt auf. In dieser Woche sind in Stuttgart sogar Temperaturen um die 20 Grad drin, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Montag sagt. Bereits am Wochenende hatte das sommerliche Wetter in der baden-württembergischen Landeshauptstadt viele Menschen nach draußen gelockt. Die Stuttgarter genossen die Sonne, gingen spazieren oder machten sich mit dem Fahrrad auf zu einer Tour.

Bis zu 20 Grad am Mittwoch

Auch am Montag rechnen die Wetterexperten in Stuttgart mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 16 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Für den Dienstag wird ebenfalls viel Sonne erwartet – mit Temperaturen von bis zu 17 Grad. Richtig in die Vollen soll der Frühling dann aber am Mittwoch gehen. In Stuttgart soll es dann bis zu 20 Grad warm werden.

Ab Donnerstag unbeständiges Wetter

Doch ab Donnerstag macht uns das Wetter dann wieder einen Strich durch die Rechnung. Bereits in der Nacht soll der Regen einsetzen, den ganzen Tag ist dann mit Schauern und Temperaturen von 13 bis 15 Grad zu rechnen. Ab Freitag setzt dann eine neue Wetterlage ein – ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern bei Temperaturen um die 15 Grad. Dieses Wetterbild soll sich dem DWD-Experten zufolge dann bis übers Wochenende hinziehen. Über kurz oder lang ist der Frühling aber nicht mehr aufzuhalten.