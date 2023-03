7 Schneeglöckchen gelten als Frühjahrsboten. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart blüht auf – die ersten Schneeglöckchen und Tulpen zeigen sich bereits. Wir haben Bilder aus der Landeshauptstadt und die Wetteraussichten für den Wochenstart.















Die ersten Schneeglöckchen blühen in Stuttgart. Sie gelten als Frühlingsboten und signalisieren: Bald schon wird es wärmer und sonniger.

Tatsächlich sollen ab Montag die Temperaturen in der Region Stuttgart steigen. Nach einem stürmischen und regnerischen Wochenende wird es frühlingshaft in Baden-Württemberg. Die Temperaturen klettern merklich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet laut Mitteilung mit Höchstwerten von 15 Grad im Bergland bis zu 22 Grad am Rhein. Dazu soll ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest mit starken bis stürmischen Böen wehen. Von Dauer werden die verhältnismäßig hohen Temperaturen aber wohl nicht sein. Der kalendarische Frühlingsbeginn ist übrigens schon in wenigen Tagen, am 20. März.

Am Wochenende nutzten viele Menschen die ersten warmen Sonnenstrahlen, um Sport im Freien zu machen oder die ersten Blüten beim Spaziergang zu bestaunen.

Wir waren in der Landeshauptstadt unterwegs und haben die ersten Blüten unter die Lupe genommen – klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.