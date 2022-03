Frühjahrsputz in Ostfildern

1 Bevor die Mehlschwalben aus ihrem warmen Winterexil zurückkehren, reinigen Nabu-Aktivisten noch ihre Nisthilfen. Foto: NABU/Fotonatur

An diesem Wochenende rücken Mitglieder des Naturschutzbunds Nellingen zu einer besonderen Putzete aus. 120 Vogelnester müssen hergerichtet werden. Warum ist das nötig?















Fenster putzen, Staub entfernen, Teppiche reinigen: Viele Leute widmen sich dieser Tage dem Frühjahrsputz. Auch beim Naturschutzbund Nellingen werden an diesem Wochenende die Bürsten geschwungen. Die traditionelle Schwalbenputzete steht an: Nisthilfen für Schwalben, die an Gebäuden hängen, werden sauber gemacht, damit die Vögel, wenn sie etwa Mitte oder Ende April aus den Winterquartieren im Süden heimkehren, gepflegte Nester vorfinden.