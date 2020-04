1 Die Stadtkapelle und das Jugendorchester erfreuten ihre zahlreichen Zuhörer. Foto: Kuch/oh Quelle: Unbekannt

Die Stadtkapelle Esslingen und die Jugendorchester des Vereins gestalteten das Frühjahrskonzert im gut besuchten Evangelischen Gemeindehaus am Blarerplatz. Bevor das Konzert begann, richtete sich der 1. Vorsitzende der Stadtkapelle Thomas Ertel an das Publikum mit den Worten: „Genießen Sie den Abend, vielleicht ist dies unser letztes Frühjahrskonzert, das es geben wird.“ Hintergrund dieser unerfreulichen Nachricht ist der Plan, das Gemeindehaus am Blarerplatz zur Stadtbücherei umzubauen. Wird dieser Plan umgesetzt, gibt es für die Stadtkapelle Esslingen und viele anderen kulturtreibenden Vereine keinen Konzertsaal in Esslingen mehr, der genügend Platz für das Publikum sowie eine ausreichend große Bühne für die Musiker bietet. Das Konzert eröffnete das Vororchester unter der Leitung von Lena und Florian Schneider. Das im Januar wieder neu gegründete Orchester präsentierte zwei kurzweilige Werke. Die jungen Musiker und Musikerinnen bekamen für ihre Spitzenleistung tosenden Applaus. Die Jugendkapelle der Stadtkapelle Esslingen unter Leitung von Martin Schmid begeisterte mit einem breit gefächerten Programm, für das sie viel Applaus bekamen.

Bei Ehrungen des Blasmusikverbandes durch dessen Präsidenten Markus Grübel MdB erhielten Tobias Bazle und Robin Wagner eine Auszeichnung für zehn Jahre; Tatiana Schael und Julia Tewes für 20 Jahre und und Susanne Grau für 40 Jahre aktive Tätigkeit. Die Stadtkapelle Esslingen Musikverein RSK selbst verlieh die Silberne Ehrennadel für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft an Torsten Jacobsen; für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft an Holger Wiederrich, Manfred Schmid und Thomas Steib. Für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Kuno Lust, Hermann Faulhammer und Reiner Diehl ausgezeichnet. Den letzten Teil des Programms gestaltete auf höchstem musikalischem Niveau die Stadtkapelle Esslingen. Sie zeigte dem Publikum die Vielfalt an harmonischen Klängen und diversen Rhythmen im dafür bestens geeigneten Gemeindehaus. Mit „Tanz der Vampire“ von Wolfgang Wössner verabschiedete sich die Stadtkapelle Esslingen vom sichtlich begeisterten Publikum.