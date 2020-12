1 Gut erreichbar, viele Parkplätze: Das frühere Panasonic-Areal in Esslingen-Zell soll zu einem Impfzentrum werden. Foto:

Das ehemalige Panasonic-Areal in der Zeppelinstraße in Esslingen-Oberesslingen wurde vom Land als Corona-Impfzentrum ausgewählt. Doch der Eigentümer des Gebäudes weiß davon noch nichts.

Esslingen - Esslingen, Gewerbegebäude Zeppelinstraße: So steht es auf der offizielle Liste, die das Sozialministerium von Baden-Württemberg am Mittwoch in einer Pressemitteilung verbreitet hat. Dort soll Mitte Januar eines von zwei Corona-Impfzentren im Landkreis Esslingen seine Arbeit aufnehmen. Das andere wird in der Messe am Flughafen eingerichtet. Zwar hält sich das Landratsamt Esslingen noch bedeckt, was die genaue Adresse im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen angeht. Doch es braucht keinen großen Spürsinn, um diese Frage zu beantworten. In Frage kommt nur ein Gebäude: ein leer stehender Bürotrakt auf dem früheren Panasonic-Areal. Dort wurden einst Bildröhren hergestellt, ehe die Japaner das Werk im Jahr 2006 aufgaben. Die Hausnummer lautet, sinnigerweise, 112.