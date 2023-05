1 So jubelte Sven Mislintat bei der VfB-Rettung vor einem Jahr gegen Köln. Foto: imago/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Sven Mislintat hat offenbar immer noch ein großes Herz für seine früheren Clubs aus Stuttgart und Dortmund – weshalb der Sportdirektor von Ajax Amsterdam von einem perfekten Sonntag schwärmt.















Für die Fans des VfB Stuttgart war es ein perfekter Tag: 4:1 in Mainz gewonnen, der ersehnte Klassenverbleib ist durch den eigenen Erfolg und die Ergebnisse der Konkurrenz nun zum Greifen nah.

Zu den Fans des Tabellen-15. zählt wohl immer auch noch Sven Mislintat, der frühere Sportdirektor. Anders ist sein Post bei Instagram von Sonntag nicht zu deuten. „9-points-matchday – keep on winning, mates“, schreibt der 50-Jährige da, was so viel heißt wie: Ein Neun-Punkte-Spieltag! Weiter so, Jungs!

Bezogen waren die neun Punkte wohl auf drei Siege vom Sonntag: Neben dem VfB hatte Mislintat auch mit seinem aktuellen Club Ajax Amsterdam jubeln dürfen (3:1 gegen Utrecht). Und natürlich dürfte sich der frühere Dortmunder auch über das 3:0 von Borussia Dortmund in Augsburg und die damit einher gehende große Chance auf die Deutsche Meisterschaft gefreut haben. Mislintat hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er den BVB neben dem VfB im Herzen trägt. Auch wenn er mittlerweile in den Niederlanden arbeitet. Mit Ajax hat der Sportdirektor noch die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren.