Frühere Daimler-Zentrale: Neues Rechenzentrum: So will Stuttgart von US-Konzernen unabhängiger werden
1
Das Rechenzentrum des Heidelberger Start-ups Nexspace Foto:  

In der früheren Daimler-Zentrale in Möhringen entsteht ein neues Datencenter des Start-ups Nexspace. Mittelständler und Behörden können damit mehr digitale Eigenständigkeit erreichen.

Der Rechenzentrumsbetreiber Nexspace wird zum Ende des Jahres ein neues Rechenzentrum in Stuttgart eröffnen. „Wir sehen einen klaren Bedarf an leistungsfähiger, regional verankerter IT-Infrastruktur“, sagte der Nexspace-Vorstandschef Christian Zipp. Viele mittelständische Unternehmen, Behörden und Forschungseinrichtungen in der Region arbeiteten mit sensiblen Daten, die sie „resilienter, energieeffizienter und regelkonform“ sichern müssten, so der Chef des Heidelberger Tech-Start-ups weiter.

