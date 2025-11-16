1 Maxim kam 2024 am Esslinger Klinikum als extremes Frühchen mit einem Geburtsgewicht von nur 695 Gramm zur Welt. Letzte Woche feierte er mit seinen Eltern Natascha und Marcel Grussenmeyer seinen ersten Geburtstag. Foto: Gaby Weiß

Ein Jahr nach seiner Geburt als extremes Frühchen in Esslingen feiert Maxim seinen ersten Geburtstag. Wie er und seine Familie dieses Wunder erlebten.











In der vergangenen Woche hat Maxim mit Kuchen seinen ersten Geburtstag gefeiert. Heute sitzt er munter vor sich hin brabbelnd auf Papas Schoß und ist für seine Eltern „ein ganz großes Wunder“: Mit nur 695 Gramm Körpergewicht bereits in der 26. Schwangerschaftswoche geboren, war Maxim das leichteste Frühchen, das 2024 am Esslinger Klinikum zur Welt kam. Dass er 13 Wochen später die Neonatologie, die Intensivstation für extrem früh oder krank geborene Kinder, verlassen konnte, verdankt er seinem Überlebenswillen, seinen Eltern, die sich an seinem Inkubator abwechselten, einem überaus engagierten Ärzte- und Pflegeteam – „und ganz viel Glück“, wie sein Papa Marcel Grussenmeyer dankbar erzählt.