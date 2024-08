Fruchtig, süß,: Himbeersirup, made in Esslingen

6 Im Keller der ehemaligen Apotheke am Fischbrunnen misst Wolfgang Strölin die für einen Kochvorgang benötigte Menge Zucker exakt ab. Foto: /Gaby Weiß

Seit vielen Jahren produziert Wolfgang Strölin im Sommer den traditionellen Esslinger Himbeersirup. 80 Kilogramm Früchte werden diesmal gepresst, gefiltert, mit Zucker gekocht und in Flaschen abgefüllt.











Link kopiert

Ein intensiver Duft nach Himbeeren liegt in der Luft: Im kleinen Museum, in der Werkstatt und in den Kellerräumen unter der ehemaligen Apotheke am Fischbrunnen wird in diesen Tagen Himbeersirup, eine traditionelle Esslinger Spezialität, hergestellt. Wie viel Zeit und Aufwand es benötigt, bis der süß-fruchtige Sirup in Apothekenqualität gekocht, in Flaschen abgefüllt und etikettiert ist, lässt sich abschätzen, wenn man Wolfgang Strölin, promovierter Apotheker im Ruhestand, bei dieser Arbeit beobachtet.