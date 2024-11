Frontalkollision in Backnang: B14 nach Unfall komplett gesperrt

1 Die B14 war mehrere Stunden teilweise gesperrt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Unfall auf der Bundesstraße 14 beim Backnanger Teilort Waldrems hat am Samstagmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.











Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 68-Jähriger, der gegen 14.15 Uhr in Richtung Backnang unterwegs war, auf Höhe der Tankstelle mit seinem Fiat Ducato auf die Gegenfahrbahn, wobei er einen Hyundai Tucson am Spiegel streifte. In der Folge stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes GLE zusammen. Der Unfallverursacher und der 54-jährige Fahrer des Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro.

Da die Fahrbahn teilweise blockiert war, konnte nur ein Fahrstreifen benutzt werden und kam es zu längeren Staus in alle Richtungen. Erst gegen 17.45 Uhr konnte nach der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn die Strecke wieder komplett freigegeben werden.