Frontalkollision in Aichwald: Frau will Auffahrunfall verhindern und kracht in Gegenverkehr

Frau will Auffahrunfall verhindern und kracht in Gegenverkehr

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Gerhard Seybert

Bei einem Unfall in Aichwald (Kreis Esslingen) sind am Freitagmorgen zwei Personen verletzt worden. Zudem wurden drei Autos beschädigt.











Auf der L 1201 in Aichwald (Kreis Esslingen) hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.20 Uhr war eine 54-jährige Suzuki-Fahrerin von Schanbach in Richtung Aichschieß unterwegs. Vor ihr hielt nach Angaben der Polizei ein 57-Jähriger mit seinem Peugeot an, um nach links in die Straße In den Horben abzubiegen.

Die Frau bemerkte dies offenbar zu spät und wich nach links aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei streifte sie den Peugeot und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Toyota einer 27-Jährigen.

Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße einseitig gesperrt, was zu längeren Rückstaus führte.