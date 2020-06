1 Der Blumenteppich vor der Foto: /Peter Dietrich

Die strengen Corona-Regeln hielten Katholiken in Wernau und Wendlingen bei den Vorbereitungen und bei den Gottesdiensten an Fronleichnam ein. Das Hochfest wurde anders gefeiert als sonst, aber umso fröhlicher.

Wernau/Wendlingen - Soll man aufs Ehrenamt setzen oder Profis ranlassen? Schön ist es, wenn beides zusammenkommt: Den schönen Blumenschmuck zu Fronleichnam vor St. Magnus in Wernau hatte die Kirchengemeinderätin Hildegard Hermann gelegt, sie war früher als Floristin tätig. Durch den warmen Mai waren viele Blumen in diesem Jahr zu früh dran, das schränkte jetzt die Auswahl an Farben und Formen etwas ein. Für die Darstellung der Hostie hatte sie am frühen Morgen daher etwas Mehl verwendet. „Ein ganz billiges“, sagte sie entschuldigend. Der große Kelch wurde mit gelbem Granulat dargestellt.