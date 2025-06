Fronleichnam in Neuhausen: Reich geschmückte Prozession zieht durch den Ort

21 Neuhausen feiert das katholische Hochfest Fronleichnam traditionell auch auf dem Schlossplatz. Foto: Markus Brändli

Die katholisch geprägte Fildergemeinde Neuhausen feiert das Hochfest Fronleichnam traditionell auf ihrem Schlossplatz. Am Gottesdienst und an der anschließenden Prozession durch die Kirch- und die Bahnhofstraße war die Bürgergarde beteiligt. Seit den frühen Morgenstunden hatten viele Freiwillige die kunstvollen Blumenteppiche gelegt. Nachmittags organisierte die Garde, die sich unter anderem für soziale Projekte in der Gemeinde einsetzt, ein Salutschießen. Am Donnerstag luden die Katholiken in Neuhausen zum Gemeindefest rund um die Kirche St. Petrus und Paulus ein. Am Samstag wird dort weiter gefeiert.