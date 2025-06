Fronleichnam im Kreis Esslingen: Katholiken feiern – Blumenteppiche erinnern an Jesus

1 Ein liebevoll gestalteter Blumenteppich an Fronleichnam in Neuhausen. Foto: Horst Rudel

Die Blumenteppiche und die Prozession gehören dazu. Ansonsten feiern die Katholiken im Kreis Esslingen das Hochfest Fronleichnam aber ganz unterschiedlich.











Link kopiert

Das Hochfest Fronleichnam wird in vielen katholisch geprägten Städten und Gemeinden im Kreis Esslingen gefeiert. An Fronleichnam steht Jesus Christus im Mittelpunkt. Am Donnerstag, 19. Juni, wird ein Fest der Dankbarkeit für die leibliche Gegenwart Jesu in Brot und Wein und die Gemeinschaft der Gläubigen mit ihm gefeiert. Traditionell gibt es Prozessionen und ein Abendmahl.

Traditionell legen die Menschen in den Kirchengemeinden schon ab den frühen Morgenstunden Blumenteppiche. Die gemeinsame Eucharistiefeier mit Prozession beginnt in Esslingen um 9.30 Uhr im Münster St. Paul Am Marktplatz. In Neuhausen wird am Donnerstag und am Samstag, 21. Juni, groß gefeiert. Die Fronleichnamsfeier am 19. Juni beginnt mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr auf dem Schlossplatz. Er wird von den Chor- und Jugendgruppen, den Bläsern des Musikvereins, den Erstkommunionkindern, den Firmjugendlichen, den katholischen Kindergärten und der Bürgergarde mitgestaltet. Von dort startet die Prozession durch den Ort zu den Blumenteppichstationen und endet in der Pfarrkirche mit dem Schlusssegen.

Unsere Empfehlung für Sie Musikverein Neuhausen baut auf die Senioren Sechs Jahrzehnte Einsatz für die Blasmusik Vier Mitglieder des Musikvereins Neuhausen sind länger als sechs Jahrzehnte aktiv. Sie verstärken das Orchester und unterstützen die junge Führungsriege.

Gegen 12 Uhr startet am Donnerstag der erste Tag des Gemeindefests rund um das Pfarr- und Gemeindehaus. Es gibt ein buntes Programm mit vielen Angeboten für Kinder. Nach der Vesper um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche findet das Salutschießen der Bürgergarde um 15 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Das Gemeindefest am Samstag startet um 17 Uhr im Pfarrgarten. Die Juniorband des Musikvereins spielt von 18.30 bis 19.30 Uhr. Neu im Programm ist die Weinlaube. Dort spielen die „Gräbler Buaba“ zu Wein und Käsetellern.

Das Gemeindefest gehört dazu

Wernau ist ebenfalls vom katholischen Glauben geprägt. Die Kirchengemeinde St. Erasmus feiert ebenfalls Fronleichnam. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr im Gotteshaus. Danach findet eine Prozession statt. Danach lädt die katholische Gesamtkirchengemeinde in den Erasmussaal zum Gemeindefest ein.

In Neuhausen ist die Bürgergarde bei der Prozession an Fronleichnam dabei. Foto: Horst Rudel

International feiern die Christen in Plochingen Fronleichnam. Am 19. Juni um 10 Uhr wird das Fest gemeinsam mit der italienischen und der afrikanischen Gemeinde in St. Michael in Reichenbach begangen. Alle drei Gemeinden werden den Gottesdienst in ihrer eigenen Weise musikalisch gestalten. Der Gottesdienst wird mehrsprachig sein. Für einen Blumenteppich will die Gemeinde kleine Teppiche in Pizzakartons zusammensetzen, die Zuhause vorbereitet werden. Wer Lust hat einen Karton mit einem christlichen Symbol seiner Wahl mit Blumen zu gestalten, holt sich einen Pizzakarton in Reichenbach im Pfarrbüro ab. Bis 9.30 Uhr sollte der Karton abgegeben werden.

In Baltmannsweiler und Aichwald gestalten die Kinder der katholischen Kirchengemeinde den Blumenteppich mit. Treffpunkt ist am 18. Juni um 16 Uhr in Baltmannsweiler ganz unten in der Forststraße am Wald. Gemeinsam entscheidet sich die Gruppe dann für ein Motiv, das mit Blumen und Naturmaterialien gelegt wird. Zur selben Zeit wird auch der Blumenteppich in der Kirche gestaltet – da dürfen Kinder ab Klasse 5 und Erwachsene mitmachen. Der Gottesdienst mit Prozession beginnt dann am 19. Juni in der Kirche Mariä Himmelfahrt statt. Danach gibt es ein Weißwurstfrühstück bei der Kirche. Ab 12 Uhr steigt das Gemeindefest.