Freude bei den Schülern der Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen: Sie sind Landessieger im Schulwettbewerb Energiesparmeister.

Das beste Schul-Klimaschutzprojekt aus Baden-Württemberg stammt von der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen. 2500 Euro Prämie gibt es für den Sieg beim Landeswettbewerb.















Der Titel „Energiesparmeister 2022“ für das beste Klimaschutzprojekt aus Baden-Württemberg geht an die Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen. Die berufsbildende Schule des Landkreises Esslingen hat die Fachjury mit ihrem umfassenden Engagement für mehr Klimaschutz überzeugt, teilen die Initiatoren mit. Sie loben: Neben zahlreichen Aktionen zu Themen wie Energieeinsparung, Mülltrennung oder nachhaltigem Konsum würden sie das Thema auch nach außen tragen, indem sie sich mit Partnern vernetzen und Erzieherinnen und Erzieher zu Experimenten mit erneuerbaren Energien schulen.

395 Schulen hatten sich bundesweit beworben

Bundesweit haben sich 395 Schulen bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Wettbewerb beworben. Die Nürtinger Schule erhält neben dem Preisgeld in Höhe von 2500 Euro eine Projektpatenschaft mit dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Außerdem gibt es die Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg. Der Gewinner wird per Online-Abstimmung auf www.energiesparmeister.de/voting ermittelt. Internetnutzer können dort ab sofort für das beste Schulprojekt abstimmen.

Als Pate unterstützt die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen die Schule bei der Öffentlichkeitsarbeit und steht ihr bei der Online-Abstimmung zur Seite. „Die Schülerinnen und Schüler der Fritz-Ruoff-Schule zeigen, wie wirkungsvolles und nachhaltiges Klimaschutz-Engagement aussieht“, hebt der KSK-Vorstandsvorsitzende Burkhard Wittmacher hervor. „Sie verwirklichen nicht nur selbst zahlreiche Klimaschutzprojekte, sondern tragen ihr Wissen auch weiter, sodass andere davon profitieren.“

Bundessieger wird am 24. Juni gekürt

Die Fritz-Ruoff-Schule tritt gegen die 15 anderen Landessieger aus ganz Deutschland an. Der Landessieger mit den meisten Stimmen wird Bundessieger. Die Preisverleihung findet am 24. Juni in Berlin statt. Der zum 14. Mal in Folge organisierte Schulwettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online.