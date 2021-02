1 Der Impfstoff von Astrazeneca sorgt für Schlagzeilen. Womöglich ganz zu unrecht. Foto: dpa/Expa

Stuttgarts Ex-OB Fritz Kuhn ärgert offenbar, dass viele Menschen gegen den Impfstoff von Astrazeneca Vorbehalte haben und sich mit diesem nicht impfen lassen wollen. Der Grünen-Politiker rät deshalb, man solle den Impfstoff freigeben.

Stuttgart - Bald ein Jahr lang stand Fritz Kuhn dem Corona-Krisenstab der Stadt vor. So ganz hat der Ex-Oberbürgermeister von dieser Rolle wohl noch nicht Abschied genommen. Denn Kuhn hat wegen der Skepsis vieler Menschen gegen den Impfstoff von Astrazeneca auf Twitter erklärt, man solle diesen „einfach freigeben. Alle Altersgruppen. Nix Impfkommission und Ethikkommission, sondern an Alle, die wollen. Irre wäre, wenn der Impfstoff im Kühlschrank verbliebe“. Zur Beruhigung Kuhns kann man sagen: Laut dem Deutschen Ärzteblatt haben Studien in Schottland ergeben, dass der Astrazeneca-Impfstoff schon nach dem ersten Piks das Risiko eines Klinikaufenthalts wegen Covid-19 wohl um bis zu 94 Prozent reduziert. Beim Impfstoff von Biontech lag der Wert bei bis zu 85 Prozent, erklärte die Universität von Edinburgh. Die Skepsis dürfte sich also vermutlich schnell legen.