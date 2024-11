Fritz Fassbinder im Podcast EZ-Talk: Autor über Fußballfans: „Da haben wir ein Gewaltproblem“

1 Fritz Fassbinder kennt sich in der Fußballszene aus. Foto: EZ-Talk

Das Buch „Die Wärme der Wölfe“ handelt von einem unsicheren Jugendlichen, der sich einer Gruppe Fußball-Ultras anschließt. Autor Fritz Fassbinder spricht vor einer Lesung in Esslingen im Podcast über die Hintergründe seines Werks.











Der Schriftsteller Fritz Fassbinder tritt am Sonntag, 10. November, im Rahmen des Esslinger Literaturfestivals Lesart auf. Ab 19 Uhr liest er im Café Flo aus seinem neuesten Werk „Die Wärme der Wölfe“. Bereits jetzt ist im Podcast EZ-Talk zu hören, wie Fassbinder die gesellschaftlichen Hintergründe des Jugendbuches einordnet.

„Die Wärme der Wölfe“ handelt von dem 16-jährigen Manuel, der damit zu kämpfen hat, dass er in seiner Schulklasse zu den Außenseitern zählt. Das ändert sich, als er sich einer Gruppierung von Fußballfans anschließt. Durch seine Zugehörigkeit bei den Ultras gewinnt Manuel zunächst an Selbstvertrauen. Dass später jedoch ein Gewaltexzess sein Leben auf den Kopf stellt, hat Fassbinder zufolge reale Vorbilder. „In den Rängen, wo die Ultras zu finden sind, haben wir auf jeden Fall ein Gewaltproblem“, sagt der Autor im Podcast.

Fassbinder: Jugendliche besonders verführbar

Der Fußball sei wie ein Brennglas für problematische gesellschaftliche Einstellungen. So sagt Fassbinder über das Macho-Ideal des harten Mannes: „Tatsächlich findet man dieses Männerbild nirgends so häufig wie in den Stadien.“ Das Gefühl des Zusammenhalts, dass die organisierten Fanszene ausstrahle, könne auf Menschen in schwierigen Lebenssituation enorm anziehend wirken. Von Selbstzweifeln geplagte Jugendliche seien in dieser Hinsicht besonders verführbar, „weil gerade in der Phase die Identitätssuche ein Thema ist“. Trotz der Kritik will der Schriftsteller aber nicht alle Fußballanhänger über einen Kamm scheren. „Es gibt nicht nur die Gewaltbereiten und die Gewaltsuchenden.“ 90 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer in den Arenen seien friedlich gesinnt. Für seine Einschätzungen beruft sich Fassbinder auf seine persönlichen Erfahrungen. Der gelernte Ingenieur arbeitete jahrelang im Polizeiumfeld und ist selbst gerne als Fan im Stadion.

Die Podcast-Folge mit Fritz Fassbinder ist online unter www.ez-talk.esslinger-zeitung.de und auf Spotify im Feed von EZ-Talk zu finden.