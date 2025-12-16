Fritteuse brennt: Wohnung in Esslingen zunächst nicht bewohnbar

1 Die Feuerwehr war bei einem Küchenbrand im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Ein Küchenbrand in Esslingen macht eine Wohnung unbewohnbar. Eine Heißluftfritteuse gerät in Flammen, untaugliche Löschversuche verschlimmern die Lage.











Der Brand eines Küchengerätes hat am Montag in Esslingen großen Schaden zur Folge gehabt. Wie die Polizei berichtet, war die Wohnung zunächst nicht mehr bewohnbar.

Demnach ereignete sich der Vorfall in einem Haus in der Hirschlandstraße. ﻿Nach derzeitigen Erkenntnissen sei gegen 15.15 Uhr während der Zubereitung von Essen eine Heißluftfritteuse in Brand geraten, teilt die Polizei mit. „Untaugliche Löschversuche mittels Wasser führten zur Ausbreitung der Flammen auf die Kücheneinrichtung.“

Küchenbrand in Esslingen: Frau wird verletzt

Infolge dessen eilten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort. Eine 42-Jährige sei infolge von Rauchgas verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht worden. Die Feuerwehr habe den Brand erfolgreich bekämpft und die zunächst nicht mehr bewohnbare Wohnung belüftet. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro.