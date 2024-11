Frist endet am 15. November: Anmeldung für „Zeitung in der Schule“ läuft bald ab

Anmeldung für „Zeitung in der Schule“ läuft bald ab

Frist endet am 15. November

1 Bei Zisch steht Zeitunglesen auf dem Stundenplan. Foto: /Robin Rudel

Die EZ startet im März 2025 eine neue Runde ihres Projekts „Zeitung in der Schule“. Klassen aller Schularten und Altersgruppen können sich noch bis 15. November 2024 anmelden. Das Angebot ist durch eine Neuerung noch attraktiver.











Klassen aller Schularten und Altersgruppen können sich noch bis Freitag, 15. November, für das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ unter www.esslinger-zeitung.de/zisch anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen. Vom 10. März bis 11. April 2025 startet dann die nächste Zisch-Runde. Egal, ob als druckfrische Printausgabe oder digital auf dem Handy oder Tablet – fünf Wochen lang bekommen die teilnehmenden Klassen dank Unterstützung durch die Stiftung der Kreissparkasse die Eßlinger Zeitung geliefert. Eine Neuerung gibt es für Lehrkräfte: Sie bekommen einen Zugang zur Online-Medienplattform „Klasse!“. Hier finden sich weitere Unterrichtsmaterialien und verschiedene Online-Module mit spielerischen Übungen.

Die jahrelange Erfahrung mit „Zisch“ hat gezeigt, dass die tägliche Zeitungslektüre bei Schülerinnen und Schüler das Interesse an diesem Medium wecken kann. Sie erweitern beim Lesen nicht nur ihr Allgemeinwissen, sondern stärken auch ihre Medienkompetenz. Dies wird angesichts zunehmender Falschmeldungen und Manipulationsversuche über soziale Medien immer wichtiger. Bei Zisch erfahren Schülerinnen und Schüler beispielsweise aus erster Hand, was Journalisten von Influencern unterscheidet, wie Nachrichten entstehen und verbreitet werden, welche Quellen zuverlässig sind und welche eher nicht. Auf Wunsch kommen die EZ-Redakteurinnen und -Redakteure in die Klassen und berichten über ihre Arbeit.