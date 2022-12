1 Gabi Klesz geht an Weihnachten in den Ruhestand. Foto: Katja Eisenhardt

Nach mehr als 40 Berufsjahren als Friseurin in Hochdorf ist Schluss: Am 23. Dezember wird Gabi Klesz zum letzten Mal die Schere im Friseursalon Concept Hair in die Hand nehmen.















Concept Hair heißt der Laden in der Wettestraße 1 seit 2007, als Gabi Klesz ihn an Björn Bristle, den Sohn einer guten Freundin, übergab und fortan selbst etwas kürzer trat. Davor waren die Kunden seit 1982, nachdem die Friseurmeisterin das Geschäft von ihrem Vater übernommen hatte, in „Gabi’s Friseurladen“ gekommen. Dass nun am 23. Dezember, mehr als 40 Berufsjahre später, Schluss ist, sei völlig in Ordnung, sagt Gabi Klesz: „Für mich geht das nicht von 100 auf Null. Ich habe mit der Geschäftsübergabe und meinem Umzug von Hochdorf nach Calw die Arbeitstage bereits schrittweise reduziert; zunächst auf drei, dann auf zwei pro Woche im Laden. Irgendwann muss man in diesem Beruf körperlich etwas langsamer tun“, erklärt die 64-Jährige, die künftig bei Bedarf nur noch innerhalb der Familie die Schere zücken wird.