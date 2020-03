1 Heiko Kuhnhäuser erhielt immer häufiger Absagen von Kunden. Nun ist passiert, was ihm am liebsten ist: Er muss auf Anordnung des Landes seinen Salon schließen Foto:

Friseur Heiko Kuhnhäuser muss wie alle seiner Kollegen seinen Salon schließen. Traurig ist er darüber aber nicht – Gesundheit geht vor.

Ostfildern - In Thüringen mussten Friseursalons bereits schließen, in Baden-Württemberg nun auch, gab die Landesregierung am Freitag bekannt. Heiko Kuhnhäuser, Friseur in Scharnhausen, wird sich freuen. Nicht Schere, Föhn oder Bürste, sondern eine Flasche mit einem blauen Desinfektionsmittel benutzte Kuhnhäuser dieser Tage während der Arbeit am häufigsten. Der Friseurmeister betreibt an der Ortsdurchfahrt in Scharnhausen seit Mitte 2015 seinen Salon, das Desinfizieren von Flächen und Gerätschaften gehört seit Kurzen zu seinen Haupttätigkeiten.