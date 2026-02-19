Natürliche Haarpflegeprodukte: Warum dieser Gründer gar nicht expandieren will

1 Timo Parker, Friseurmeister aus Leinfelden-Echterdingen, hat bereits vor zehn Jahren eine eigene Naturkosmetik-Serie für die Haare herausgebracht. Foto: Caroline Holowiecki

Timo Parker, Friseurmeister aus Leinfelden-Echterdingen, hat vor zehn Jahren Naturkosmetik für die Haare herausgebracht. Sein Antrieb: krebskranken Kundinnen und Kunden zu helfen.











﻿Die Liste hat Timo Parker ausgedruckt in seinem Friseursalon liegen, damit seine Kundinnen und Kunden darin blättern können, während sie sich die Haare schönmachen lassen. Manche Wörter hat er mit einem Leuchtstift hervorgehoben. Parabene sind darunter, synthetische Farb- und Duftstoffe, Mineralöle, Sulfate, Silikone. „Liste von Schadstoffen und bedenklichen Inhaltsstoffen in Kosmetika“ steht über der langen Tabelle. Diesen Stoffen hat Timo Parker quasi Hausverbot erteilt.