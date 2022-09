1 Alle zwei Wochen wird die Kleiderausgabe der Franziskusstube zum Friseursalon von Manuel Kuray. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Manuel Kuray schneidet obdachlosen Menschen in Stuttgart kostenlos die Haare. Für die kann der richtige Haarschnitt einen Platz im Warmen bedeuten – oder einfach gut auszusehen.















Schönheit bedeutet Manuel Kuray viel. Sie beschäftigt ihn, wenn er durch Stuttgart geht, in die Gesichter der Passanten blickt. Wenn er Schönheit in ihnen sieht – und er sehe sie in allen Menschen, sagt er. Und wenn er dann doch denkt: „Die könnten noch positiver aussehen.“ Dann fragt er sich, mit welchem Haarschnitt er ihnen die Schönheit entlocken könnte. Weil er es liebt, solchen Gedankenspielen nachzuhängen, ist er vor 15 Jahren Friseur geworden.