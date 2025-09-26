Friseur aus Stuttgart: „Sind wie Familie“ – In Hazuans Salon reichen sich die VfB-Spieler die Klinke

„Sind wie Familie“ – In Hazuans Salon reichen sich die VfB-Spieler die Klinke

1 Ermedin Demirovic und Jeff Chabot schauen regelmäßig im Babylon in Stuttgart-West vorbei. Foto: Friseur & Barbier Babylon/Hazuan

Ein Friseursalon im Stuttgarter Westen genießt das Vertrauen mehrerer VfB-Stars. Inhaber Hazuan geht für die Spieler sogar auf Reisen – und war beim DFB-Pokalsieg hautnah dabei.











Im Friseur- und Barbiersalon Babylon im Stuttgarter Westen ragen neben großen Spiegeln signierte Fußballtrikots an den Wänden. Die meisten tragen die Namen von Profis des VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic, Jeff Chabot, Nikolas Nartey. Sie sind in Glasrahmen gefasst, aber mehr als bloße Dekoration. Es sind Geschenke – von Stammkunden.