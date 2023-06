1 „Ich fühle mich sehr geschmeichelt, weil für mich jede Parodie die ehrlichste Form der Verehrung darstellt“, sagte Waalkes (Archivbild). Foto: dpa/Georg Wendt

Es ist eine kleine Musiksensation: Der Song „Friesenjung“ von Otto Waalkes aus dem Jahr 1993 schafft es als Sample auf Platz eins der Single-Charts. Aber wie?















Mit einer Neufassung seines rund 30 Jahre alten Liedes „Friesenjung“ steht Komiker Otto Waalkes (74) auf Platz eins der Single-Charts in Deutschland. Waalkes sagte: „Die Melodie hat etwa drei Dutzend Jahre auf dem Buckel und meine autobiografische Version ist auch nicht viel jünger. Offenbar hat sich beides recht gut gehalten, was für eine gewisse Zeitlosigkeit spricht.“ Und weiter: „Insofern bin ich nicht überrascht, dass sie immer noch Leuten gefällt. Dass sie in dieser beschleunigten Form auch noch bei meiner Enkel-Generation so gut ankommt, hat mich allerdings verblüfft und sehr gefreut“, so der 74-Jährige.

Der Berliner Rapper Ski Aggu und sein niederländischer Kollege Joost Klein hatten Waalkes schon vor Wochen in sozialen Medien gebeten, den „Friesenjung“ neu aufnehmen zu dürfen. Nach der Erlaubnis des 74-Jährigen veröffentlichten sie die Dance-Version mit eigenem Text und Waalkes’ Refrain. Seitdem ist vor allem auf der bei Jugendlichen beliebten Plattform Tiktok ein regelrechter Hype um den Song entstanden.

„Ich fühle mich sehr geschmeichelt, weil für mich jede Parodie die ehrlichste Form der Verehrung darstellt“, sagte Waalkes weiter. Der Ostfriese hatte „Friesenjung“ 1993 auf seinem Album „Die CD – Das Allerbeste“ veröffentlicht. Der Kultsong basiert auf der Melodie von Stings „Englishman in New York“ von 1987.