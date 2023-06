12 Sind Forellen aus dem Schwarzwald die Lösung? Foto: ©TETU/Stéphanie Tétu

Die Ozeane werden ausgebeutet, einige Fischarten sind vom Aussterben bedroht. Ist Fisch aus der Aquakultur die Lösung? In Baiersbronn setzt man auf Forellen aus dem Schwarzwald, während aus dem Bodensee kaum noch Fisch zu holen ist.















Der Künstler Daniel Pongratz, der als Danger Dan bekannt ist, hat ein Lied, in dem er lamentiert: „Im Grunde will ich lieber Mario Kart auf dem Super Nintendo spielen / Als mittels DNA-Proben den Delfinanteil auf meiner Thunfischpizza prüfen“. Vielen Menschen geht es so. Sie fragen sich, was man noch guten Gewissens essen kann. Welcher Fisch wird nachhaltig gefangen? Welcher steht auf keiner Roten Liste?