Frisch Auf verliert in Berlin: Göppinger Komplettabsturz nach der Pause
Frisch-Auf-Spieler Victor Klöve (li.) ist in Berlin bester Göppinger Werfer und packt in dieser Szene in der Abwehr gegen Mathias Gidsel beherzt zu. Foto: IMAGO/Contrast

Göppinger Bundesliga-Handballer verlieren nach 17:17-Halbzeitstand beim deutschen Meister Füchse Berlin mit 29:42. Trainer Ben Matschke spricht von einer „fürchterlichen Sequenz“.

Marcel Schiller spielt in seiner zwölften Saison bei Frisch Auf Göppingen, und mit seiner ganzen Routine brachte der 34-Jährige nach der 29:42-Niederlage des Handball-Bundesligisten bei den Füchsen Berlin das Geschehen in der Max-Schmeling-Halle am Dyn-Mikrofon auf den Punkt: „Alles war in der zweiten Halbzeit schlecht, was in der ersten Halbzeit gut war.“

