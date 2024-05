Frisch Auf Göppingen unterliegt MT Melsungen: Tim Kneules emotionaler Abschied rückt Heimpackung in Hintergrund

Tim Kneules emotionaler Abschied rückt Heimpackung in Hintergrund

6 Tim Kneule setzte zum letzten Mal in der EWS-Arena zum Sprungwurf an. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der emotionale Abschied von Kapitän Tim Kneule in seinem letzten Heimspiel für Frisch Auf Göppingen, nach 18 Jahren in der Handball-Bundesliga, rückte das 22:32 gegen die MT Melsungen in den Hintergrund. Dennoch zeigt die Niederlage wie zäh die Saison verlief.











Tim Kneule saß nach der emotionalen Ehrenrunde kurz auf dem Boden der EWS-Arena, lehnte am Torpfosten und schaute etwas gedankenverloren ins weite Rund. Dann wurde er vom Fan-Club aufgerufen – und nahm neben den Ovationen der Anhänger auch noch die Ehrung zum Spieler des Jahres entgegen. „Das alles ist unglaublich, mir geht Wurstsalat durch den Kopf“, sagte der Kapitän von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen nach seinem letzten Heimspiel in einer spontanen ersten Reaktion. Es war ein Abend der ganz großen Gefühle.

Der Schönheitsfehler: Nach 18 Jahren erste Liga bei den Grün-Weißen hätte der 37-Jährige einen sportlich gelungeneren Abschied verdient gehabt. Denn vor den 4600 Zuschauern setzte es am Mittwochabend gegen den Tabellen-Fünften MT Melsungen eine deftige 22:32(10:15)-Packung.

Nach der 9:5-Führung (15.) verlor die Mannschaft von Trainer Markus Baur völlig den Faden und enttäuschte ihre Fans wie so häufig in dieser schwachen und äußerst zäh verlaufenen Saison. Vor dem letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) beim VfL Gummersbach rangiert das Baur-Team auf Platz 15. Beste Werfer für Frisch Auf waren Kresimir Kozina (4), Sebastian Heymann, Tobias Ellebaek, David Schmidt (alle 3) und Till Hermann (3/2). Für die MT trafen Ivan Martinovic (6) und Rogerio Moraes Ferreira (5).

Neben Kneule (511 Bundesligaspiele) wurden weitere sieben Spieler bei Frisch Auf verabschiedet, dazu Trainer Markus Baur, der in der neuen Saison von Ben Matschke abgelöst wird. Den meisten Applaus neben dem Kapitän erhielt Kreisläufer Kresimir Kozina, der Publikumsliebling und emotionale Leader. „Ich weiß, dass das heute ein Scheißergebnis war“, bat er via Mikrofon in der Halle um Entschuldigung und rannte zum Abschied noch einmal Richtung Fan-Block, riss die Arme nach oben und formte seine Finger zu einem Herz.

Der Schluss gehörte dann wieder Hauptdarsteller Kneule. Ein überdimensionales Trikot mit der Nummer 4 wurde unter lautstarken Sprechchören an die Hallendecke seines Wohnzimmers gezogen.

Torschützen

FAG Kozina 4, Ellebaek 3, Hermann 3/2, Heymann 3, Schmidt 3, Goßner 1, Kneule 1, Lastro 1, Malus 1, Persson 1, Sarac 1.

MT Martinovic 6, Moraes Ferreira 5, Aho 4, Balenciaga Azcue 4, Kristopans 4, Sipos 3, Kastening 2/2, Drosten 1, Ignatow 1, Kühn 1, Wolf 1.

Frisch-Auf-Kader 2024/25

Zugänge

Ludvig Hallbäck (Bjerringbro-Silkeborg/Dänemark), Ymir Örn Gislason (Rhein-Neckar Löwen), Victor Klöve (Aalborg Handbold/Dänemark, aktuell verliehen an IFK Kristianstad/Schweden), Ludvig Jurmala Aström (IFK Kristianstad/Schweden), Oskar Sunnefeldt (SC DHfK Leipzig), Rutger ten Velde (TuS N-Lübbecke), Tibor Ivanisevic (VfL Gummersbach).

Abgänge

Tobias Ellebaek (KIF Kolding/Dänemark), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen), Marin Sego (Ziel unbekannt), Vid Poteko (Ziel unbekannt), Kresimir Kozina (RK Nexe Nasice/Kroatien), Tim Kneule (Karriereende), Till Hermann (Ziel unbekannt), Nils Röller (HSC 2000 Coburg), Valentin Abt (TuS N-Lübbecke).