13 Marin Sego zeigt sein bisher bestes Spiel im Dress von Frisch Auf Göppingen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Sie wären lieber beim Final Four in Flensburg erfolgreich gewesen. Der 25:19-Sieg gegen European-League-Champion Füchse Berlin bringt Frisch Auf Göppingen zwar nicht mehr viel für die Bundesliga, ist aber dennoch Balsam für die Seele.















Vor einer Woche bejubelten die Füchse Berlin ausgelassen den Titel in der European League. Frisch Auf Göppingen konnte sich über den dritten Platz beim Final Four in Flensburg dagegen nicht wirklich freuen. Am Sonntag herrschte nach dem Bundesligaspiel vor 3800 Zuschauern in der EWS-Arena eine völlig andere Gefühlslage. Die Göppinger tanzten nach dem 25:19 (14:10) begeistert im Kreis, die Füchse ließen enttäuscht die Köpfe hängen – mit der Niederlage haben sie ihre letzte Chance auf die Teilnahme an der Champions League verspielt.

„Das war nichts heute. Das war unser schlechtestes Spiel in dieser Saison, zumindest im Angriff“, klagte Berlins Trainer Jaron Siewert. „Ich hätte viel lieber letzte Woche gegen Berlin gespielt im Finale, aber unserer geschundenen Seele tut der Erfolg trotzdem gut“, meinte David Schmidt. Der Göppinger Rückraumspieler war mit sieben Toren vor Rechtsaußen Axel Goller (6/2) bester Werfer seines Teams.

Sego Weltklasse

Der überragende Mann aber stand zwischen den Pfosten: Hinter einer diesmal auch energisch zupackenden Abwehr zeigte der kroatische Nationalkeeper Marin Sego mit 17 Paraden seine bisher beste Leistung im Frisch-Auf-Dress.

Das Baur-Team hatte gegen ein desolates Füchse-Team einen Blitzstart erwischt. Nach sieben Minuten stand es 6:0, nach 25 Minuten 13:6. Knapper als 20:16 (50.) wurde es nicht mehr. Der einzige Berliner, der richtig dagegenhielt war Rückraumspieler Jacob Holm. Seine acht Treffer reichten aber nicht.

Start-Ziel-Sieg

„Das war ein souveräner Start-Ziel-Sieg gegen die Füchse – das ist kaum zu glauben“, sagte Frisch-Auf-Trainer Markus Baur, „uns hat es einfach Sicherheit gegeben, dass die ersten Bälle reingegangen sind. Das war eben in vielen Spielen in dieser Saison leider nicht der Fall.“ Weshalb sein Team zwei Spieltage vor Saisonende nur auf dem 14. Tabellenplatz rangiert.

Torschützen

Frisch Auf Göppingen Schmidt 7, Goller 6/2, Sarac 4, Malus 3, Duarte 2, Kozina 1, Lindenchrone 1, Schiller 1/1.

Füchse Berlin Holm 8, Milos Vujovic 3, Gidsel 2, Wiede 2, Andersson 1, Freihöfer 1, Lindberg 1/1, Weber 1/1.

Restprogramm

Bundesliga

VfL Gummersbach – Frisch Auf (8. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (11. Juni, 15.30 Uhr).