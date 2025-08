Frisch Auf Göppingen: Prestigeerfolg gegen Paris Saint-Germain

1 Frisch-Auf-Neuzugang Martin Hanne wird von Karl Konan und Omar Yahia gestoppt. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Frisch Auf Göppingen überrascht im Testspielknüller gegen Paris Saint-Germain und trotzt vor 5015 Zuschauern in Neu-Ulm dem französischen Serienmeister ein 30:30 ab.











Dieser Auftritt machte Lust auf mehr: Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat dreieinhalb Wochen vor dem Ligastart gegen den französischen Serienmeister Paris Saint-Germain ein 30:30 (17:15) geholt. Frisch Auf lag in einem intensiven und temporeichen Testspiel sogar mit 27:24 und 30:28 vorne, doch im Schlussspurt rettete Paris noch das Unentschieden. „Das war ein richtig ordentliches Spiel in einer fantastischen Atmosphäre, wir haben richtig gut verteidigt, in den letzten zehn Minuten hatten wir etwas Probleme mit dem Tempospiel“, sagte Frisch-Auf-Coach Ben Matschke.

Vor der stimmungsvollen Kulisse von 5015 Zuschauern in der ausverkauften Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm erzielten Oskar Sunnefeldt (5), Marcel Schiller (4/2), Elias Newel und Erik Persson (je 3) die meisten Tore für Frisch Auf. Für das neuerdings vom Dänen Stefan Madsen trainierten Starensemble aus Paris trafen Ferran Sole Sala (7/3), Emil Mellegard (5) und Elohim Prandi (4) am besten. Am vergangenen Sonntag hatten die Franzosen in Heidelberg den Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen mit 28:26 besiegt.

Überbewerten sollte den Testspielteilerfolg jedoch keiner. Frisch Auf konnte als Außenseiter befreit, ohne Druck, aufspielen. Das wird zum Bundesligastart am 31. August (16.30 Uhr) beim Aufsteiger GWD Minden anders sein. „Wir wissen, wie hart es dort wird“, sagte Matschke.

Bundesligasaison 2025/26

Feststehende Termine

GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 16.30 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)