Frisch Auf Göppingen: Linkshänder David Schmidt mit neuem Verein einig

1 David Schmidt wirft aus dem Rückraum im Dress von Frisch Auf Göppingen – aber nur noch bis zum Saisonende. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Rückraumspieler David Schmidt wird Frisch Auf Göppingen am Saisonende nach drei Jahren verlassen. Den 32-Jährigen zieht es nach Informationen unserer Redaktion ins Ausland.











David Schmidt ist in Karlsruhe geboren, spielte in seiner Handballkarriere bis auf einen zweijährigen Abstecher beim Bergischen HC immer im Süden Deutschlands. Nun zieht es den abwehrstarken Rückraumspieler von Bundesligist Frisch Auf Göppingen ins Ausland. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag wird definitiv nicht verlängert.