10 Riesenjubel bei den Spielern des TVB Stuttgart nach dem Derbysieg. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der TVB Stuttgart nimmt in einem Handball-Derby voller Emotionen bei Frisch Auf Göppingen die Punkte mit. Patrick Zieker wirft vor 4100 Zuschauern den 25:24-Siegtreffer.















Auf den Rängen brüllten die begeisterten Fans des TVB Stuttgart unter den 4100 Zuschauern in der EWS-Arena „Derbysieger, Derbysieger“. Unten sprang Geschäftsführer Jürgen Schweikardt aufs Spielfeld und umarmte voller Ekstase seinen Bruder Michael, den erfolgreichen Trainer. Der TVB hatte 15 Sekunden vor Schluss dieses zwar spielerisch wenig hochklassige, aber ungemein intensive und emotionsgeladene Derby durch ein Tor von Kapitän Patrick Zieker für sich entschieden. „Das war ein wahnsinnig umkämpftes Derby, ich bin überglücklich, vielleicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber wir nehmen die Punkte gerne mit“, sagte der Siegtorschütze. Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer wollte seine Mannschaft nach dem vierten Spiel innerhalb von vier Tagen nicht kritisieren: „Diese Niederlage ist wirklich extrem bitter, ich kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen.“

Zumindest hätte seine mit erfahrenen Spielern gespickte Mannschaft nach der 21:19-Führung (50.) souveräner auftreten und den Heimvorteil nutzen können. Doch es gelang nie, den TVB abzuschütteln. Torwart Silvio Heinevetter (14 Paraden) hielt wichtige Bälle, konnte nun mit dem starken Göppinger Keeper Daniel Rebmann (16 Paraden) immer besser mithalten. Vor allem TVB-Rückraumspieler Adam Lönn drehte in der von viel Hektik geprägten Schlussphase auf und warf wichtige Treffer. Der Schwede war mit sechs Toren nach Rechtsaußen Sascha Pfattheicher (7/1) zweitbester Werfer. Frisch Auf hatte in Rückraumspieler Tobias Ellebaek (5) seinen erfolgreichsten Schützen.

Schweikardt bleibt bescheiden

Für TVB-Trainer Schweikardt war die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte – er spielte von 2003 bis 2010 für Frisch Auf – ein großer Triumph, doch er blieb bescheiden: „Wir waren in diesem großen Kampfspiel mit zwei überragenden Abwehrreihen einen Tick glücklicher, insgesamt war es eine Werbung für den Handballsport in der Region“, sagte der 39-Jährige unter dessen Regie der TVB nach dem 0:10-Punkte-Fehlstart nun 8:2 Punkte gesammelt hat.

Für Frisch Auf brechen mit 5:13 Punkten nun schwere Zeiten an, der Vorjahres-Fünfte rennt seinen Ansprüchen weit hinterher, doch der Trainer genießt noch Kredit bei den Verantwortlichen. Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. Schon am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) geht es in der European League bei Benfica Lissabon weiter.

Torschützen

Frisch Auf Göppingen Ellebaek 5, Kneule 4, Schiller 4/1, Sarac 3, Schmidt 3, Hermann 2, Kozina 2, Duarte 1.

TVB Stuttgart Pfattheicher 7/1, Lönn 6, Müller 3, Häfner 2, Sliskovic 2, Zieker 2, Forstbauer 1, Nicolaus 1, Schöttle 1.