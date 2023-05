1 Sebastian Heymann zog sich kurz vor Schluss des Halbfinales gegen BM Granollers eine Verletzung zu. Foto: dpa/Sascha Klahn

Frisch Auf Göppingen geht stark ersatzgeschwächt ins Spiel um Platz drei der Handball-European-League gegen Montpellier HB. Doch immerhin haben sich bei Sebastian Heymann die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt.















Man zuckt zusammen, wenn Sebastian Heymann am Boden liegt. So war das am Samstag auch kurz vor Schluss des European-League-Halbfinalspiels von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gegen BM Granollers (29:31). Der Rückraumspieler humpelte vom Feld und saß für den Rest der Spielzeit mit bandagiertem linken Knie auf der Bank. An diesem linken Knie hatte sich Heymann im Mai 2022 das Kreuzband gerissen und erst im vergangenen April sein Comeback gefeiert.

Zwei Kreuzbandrisse

Am rechten Knie war ihm das gleiche Malheur im Oktober 2019 passiert. Am Sonntag Vormittag aber gab es Entwarnung: Der 25-Jährige hatte sich nur das Sprunggelenk überdehnt. Wie sehr ihn die beiden schweren Verletzungen aber auch mental geprägt haben, zeigt die Tatsache, dass er die Situation anfangs nicht richtig einordnen konnte und sich sofort ans Knie fasste.

Der Weg zurück wird für Heymann kein einfacher, denn der Kopf spielt immer mit. Für das Spiel um Platz drei an diesem Sonntag (15.30 Uhr) in der Flensburger Campushalle gegen Montpellier fällt er jedenfalls aus. Genauso wie zwei weitere Stammkräfte: Spielmacher Tim Kneule zog sich gegen Granollers einen Pferdekuss zu, Rechtsaußen Kevin Gulliksen überdehnte sich wie Heymann das Sprunggelenk. Rückraumspieler Tobias Ellebaek kann wegen einer Daumenverletzung ohnehin nicht spielen.

Restprogramm

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf (1. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (4. Juni, 16.05 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (8. Juni, 19.05 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (11. Juni, 15.30 Uhr).