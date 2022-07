„Aqua Mundo“ in Leutkirch Chlorgas und Schwefelsäure in Schwimmbad-Keller

500 Liter Chlorgas und 500 Liter Schwefelsäure sind in einem Schwimmbad in Leutkirch ausgetreten. Der Vorfall ereignete sich in der Ferienpark-Anlage „Center Parcs“. Eine Gefahr für Gäste soll aber nicht bestanden haben.