Friedrichshafen: Pilot von Reiseflugzeug sichtet Drohne – Polizei ermittelt

1 Gegen den unbekannten Drohnenpiloten werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Im Steigflug bemerkt der Pilot einer Passagiermaschine ein kleines Fluggerät in der Nähe. Nun ermittelt die Polizei in Friedrichshafen.











Link kopiert

Eine fliegende Drohne vor dem Flughafen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) soll eine Passagiermaschine im Steigflug gefährdet haben. Gegen den unbekannten Drohnenpiloten werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Pilot des Flugzeugs mit 48 Reisenden an Bord habe am Sonntag in rund 650 Metern Höhe eine Drohne auf der linken Seite bemerkt und sie an den Tower gemeldet. Laut einem Polizeisprecher setzte er dennoch den Flug in Richtung Frankreich fort.

Zusammenstoß mit Flugzeug schwerwiegende Folgen

Die Polizei fahndete ihren Angaben zufolge erfolglos nach dem Drohnenpiloten und bittet um Hinweise zu seiner Identität. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass im An- und Abflugbereich des Flughafens ein grundsätzliches Flugverbot für solche privaten Fluggeräte bestehe. Drohnenpiloten sollten derartige luftfahrtrechtliche Vorschriften strikt einhalten. Verstöße dagegen seien oft mit einem erheblichen Gefahrenpotenzial verbunden und würden konsequent zur Anzeige gebracht. So hätte etwa ein Zusammenstoß mit dem Flugzeug schwerwiegende Folgen haben können.