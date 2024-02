Friedrichshafen: Mann beißt 19-Jährigem bei Fastnachtsveranstaltung in die Nase

Mann beißt 19-Jährigem bei Fastnachtsveranstaltung in die Nase

1 Der Gebissene wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein bislang unbekannter Mann hat einem 19- Jährigen bei einer Fasnachtsveranstaltung in die Nase gebissen. Der 19-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, vom Täter fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat in Friedrichshafen einem 19 Jahre alten Mann auf der Tanzfläche einer Fastnachtsveranstaltung im Vereinsheim des TSV Fischbach in die Nase gebissen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste der 19-Jährige am Samstagabend mit Bissverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Von dem Angreifer fehlte zunächst jede Spur. Zum Tatverdächtigen ist bislang lediglich bekannt, dass er etwa zwei Meter groß ist.

Die Polizei Friedrichshafen bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 zu melden.