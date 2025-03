Friedrichsbau-Varieté: Sinnlich und betörend – Die neue Burlesque-Show in Stuttgart

Sinnlich und betörend – Die neue Burlesque-Show in Stuttgart

8 Die Künstlerin Anja Pavlova tanzt im überdimensionierten Champagner-Glas. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Verrucht und betörend wird es in den nächsten Monaten auf der Bühne des Friedrichsbau-Varietés in Stuttgart. Die Show Burlesque Chronicles nimmt das Publikum mit auf die Reise durch die Burlesque-Epochen.











Oh la la. Nackte Haut, laszive Bewegungen, Koketterie, eine Prise Humor und artistische Einlagen. Die neue Show Burlesque Chronicles vereint die schillernsten Burlesque-Epochen aus 125 Jahren Varieté-Theater in Stuttgart in einer Show.

Premiere ist an diesem Freitagabend um 20 Uhr. Timo Steinhauer, Geschäftsführer des Friedrichbau-Varietés, verspricht einen ganz besonderen Abend. Das Publikum, sagt Steinhauer, könne sich „auf einen Streifzug freuen – von der Entstehung des Burlesque bis zur Gegenwart“. Erzählt werde „in vier verschiedenen Epochen mit vier verschiedenen Sets, was für eine Varieté-Show sehr ungewöhnlich ist“. Und Steinhauer verrät weiter: „Ich persönlich finde es spannend, dass die Varianz der Darbietungen und die sehr starken Bilder je eine geschlossene Geschichte erzählen und gleichsam Wissenswertes, Hintergründe und eine Botschaft voll starker Frauen, gespickt mit Comedy-Elementen, mit sich bringen.“

Eleganz und Extravaganz – das verspricht die neue Show

Vorhang auf also – für Coco Belle, „eine klassische Burlesque-Künstlerin mit einem Gespür für das Dramatische“, für Sebastian und Flurina, die als außergewöhnliches Duo am Chinesischen Mast auch eine humoristische Note liefern, für Louise L’Amour und ihre so aufreizenden wie urkomischen Performances zwischen klassischer Eleganz und aktueller Extravaganz. Weiter geht es mit José Sanchez und Lian Alvarez, die als Duo Forza spektakuläre Akrobatik mit viel Charme präsentieren. Fraglos ein Höhepunkt der Show: Die Twirlin Girls treiben die Rollschuh-Akrobatik buchstäblich auf die Spitze.

Das Ensemble der neuen Burlesque-Show. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Zwei starke Frauen betonen die Vielfalt der „Burlesque Chronicles“ auf je eigene Weise: Für Georgina Szotkó scheint trotz kiloschwerer Gewichte die Schwerkraft nicht zu gelten, und Anja Pavlova wird mit gutem Grund europaweit für ihre Garderoben-Rasanz gefeiert. „Das Varieté“, sagt Friedrichsbau-Geschäftsführer Steinhauer denn auch, „steht seit jeher für Vielfalt, die sich in unseren Eigenproduktionen immer wieder widerspiegelt. Diese Vielfalt präsentieren wir auch in ,Burlesqe Chronicles’“.

Bis zum 1. Juni ist die neue Show im Friedrichsbau-Varieté zu sehen. Alle Informationen zum Spielplan und Tickets finden Sie hier.