Nichts für „Töchter“: Ein Rundgang durch Stuttgarts Problemzonen
11
Der untere Teil der Königstraße und die Theaterpassage sind kein Aushängeschild für Stuttgart. Foto: LICHTGUT

Was ist dran an den „Stadtbild“-Aussagen von Friedrich Merz? Rund um Bahnhof und Untere Königstraße häufen sich die Problemzonen. Der Artikel vom 23.5.2025  wurde am 22.10. aus gegebenem Anlass aktualisiert.

Etwas Sportlichkeit kann nicht schaden. Und ein bisschen Kurzsichtigkeit auch nicht. Während der Reisende, der am Stuttgarter Hauptbahnhof ankommt, die Umwege dank der Stuttgart-21-Baustelle unter die Füße nimmt, schaut er besser nicht so genau nach links und rechts. Nur dann entgeht ihm vielleicht der Müllabladeplatz der Klett-Passage, auf dem sich regelmäßig die Ratten tummeln. Die sind an diesem Montagmorgen immerhin nicht zu sehen.

