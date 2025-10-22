Nichts für „Töchter“: Ein Rundgang durch Stuttgarts Problemzonen

Jürgen Bock 22.10.2025 - 13:57 Uhr , aktualisiert am 22.10.2025 - 21:36 Uhr

11 Der untere Teil der Königstraße und die Theaterpassage sind kein Aushängeschild für Stuttgart. Foto: LICHTGUT

Was ist dran an den „Stadtbild“-Aussagen von Friedrich Merz? Rund um Bahnhof und Untere Königstraße häufen sich die Problemzonen. Der Artikel vom 23.5.2025 wurde am 22.10. aus gegebenem Anlass aktualisiert.











Link kopiert

Etwas Sportlichkeit kann nicht schaden. Und ein bisschen Kurzsichtigkeit auch nicht. Während der Reisende, der am Stuttgarter Hauptbahnhof ankommt, die Umwege dank der Stuttgart-21-Baustelle unter die Füße nimmt, schaut er besser nicht so genau nach links und rechts. Nur dann entgeht ihm vielleicht der Müllabladeplatz der Klett-Passage, auf dem sich regelmäßig die Ratten tummeln. Die sind an diesem Montagmorgen immerhin nicht zu sehen.