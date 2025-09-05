Friedrich Haag: Verbotener Handel: Stuttgarter FDP-Abgeordneter muss immense Strafe zahlen

1 Auf den Abgeordneten Friedrich Haag kommt eine hohe Zahlungsaufforderung und Strafe zu. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Der Landtagsabgeordnete Friedrich Haag ist Pächter von zwei Tankstellen in Stuttgart. Nicht nur in diesen wurden Produkte verkauft, deren Handel seit langer Zeit illegal ist.











Der Stuttgarter Abgeordnete Friedrich Haag sitzt seit März 2021 im Landtag. Im Filderwahlkreis (Stuttgart II) ergatterte er für die FDP mit 12,9 Prozent damals ein Zweitmandat; seit 2024 ist er für die Liberalen auch im Stuttgarter Gemeinderat. Recht und Ordnung sind Kernthemen des 35-Jährigen Einzelhandelskaufmanns. Vor wenigen Wochen beschäftigte sich das Stuttgarter Amtsgericht mit Geschäften von Haag. Der hatte gegen einen Strafbefehl, der eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen vorsah, Einspruch eingelegt. Die Zahlungsaufforderung, die den Abgeordneten nun erwartet, ist sechsstellig.