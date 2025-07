Friedr. Dick GmbH & Co. KG: Damit kein Messer im Hackfleisch landet

1 Steffen Uebele (rechts), der Geschäftsführer der Friedr. Dick GmbH & Co. KG, und Projektmanager Matthias Aichele, demonstrieren im Showroom, wie das RFID-System funktioniert. Foto: Andreas Kaier

Dank des von der Friedr. Dick GmbH & Co. KG entwickelten RFID-Systems lässt sich jederzeit feststellen, wer welches Messer an welchem Ort nutzt.











Eine abgebrochene Messerspitze auf der Tiefkühlpizza oder ein Stück Metall im Hackfleisch: Was für Verbraucher ein Horror ist, kann für den Hersteller zum Super-Gau werden. Etwa dann, wenn das Malheur eine teure Rückrufaktion zur Folge hat. Das von der Friedr. Dick GmbH & Co. KG in Deizisau entwickelte RFID-System (Radio Frequency Identification) kann dabei helfen, diese Gefahr zu minimieren. Das automatisierte Management des Messer- und Werkzeugherstellers garantiert die eindeutige Zuordnung verwendeter Werkzeuge zu bestimmten Personen und die vollständige Rückverfolgung und lückenlose Überwachung im laufenden Betrieb. Das erhöht den Arbeitsschutz, die Prozessqualität und verhindert letztendlich auch, dass teure Werkzeuge gestohlen werden. Dafür hat das schwäbische Traditionsunternehmen in den vergangenen Jahren ein komplettes System aus eigener Hard- und Software sowie von gechipten Werkzeugen entwickelt, die von Lesegeräten lesbar sind. „Jetzt wollen wir verstärkt in die Vermarktung gehen“, sagt Steffen Uebele, der Geschäftsführer des 1778 gegründeten Familienunternehmens. Mit dem RFID-System und der Digitalisierung der Werkzeuge erschließe sich sein Unternehmen ein ganz neues Geschäftsfeld.