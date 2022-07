Friedhofskultur in Stuttgart

1 Eine von 23 männlichen Persönlichkeiten, die in Stuttgart ein Ehrengrab hat. Heuss ist auf dem Waldfriedhof begraben. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Stadt Stuttgart muss die Pflege erhaltenswerter Gräber mehr wert sein, findet Lokalchef Jan Sellner.















Link kopiert

In Stuttgart, das dürfte auch an diesem Wochenende augenscheinlich werden, steppt das Rössle wie anderswo der Bär! Auch nach Abschluss der großen Festivals und des Fischmarkts wird im heißen Kessel allerlei serviert – vom Bohnenviertelfest bis zum Bollywood-Filmfestival. Unübersehbar wird die Street-Art sein, unüberhörbar die mutige Kollaboration von Staats- und Skatertheater vor der Oper. Hochkultur und Subkultur, die sonst wie Fremde nebeneinanderher existieren, kommen sich bewusst in die Quere. Wer Erlebnishunger hat, dürfte allein schon davon satt werden.