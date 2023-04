9 Friederike Kempter (vorne) mit Heike Makatsch in der Science-Fiction-Comedyserie „Tender Hearts“ Foto: Sky Deutschland /Nik Konietzny

Friederike Kempter, die einst von Freudental nach Berlin gezogen ist, um Schauspielkarriere zu machen, glaubt, vieles wäre besser, wenn nicht immer Männer entscheiden würden und spielt in der Serie „Tender Hearts“ eine Frau, die sich den perfekten Liebhaber bestellt.















Wer braucht noch Männer, wenn es Liebesroboter wie Ben, Bro oder Bo gibt? Friederike Kempter ist in der Serie „Tender Hearts“ Mia, die sich in so einen Lovedroid verknallt. Wir haben die Schauspielerin aus Freudental in Berlin getroffen und darüber gesprochen, was Männer von Robotern lernen können und warum es für Frauen über 40 kaum gute Rollen gibt.