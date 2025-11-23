Friedenspädagogin Jetsun Pema: Die Schwester des Dalai Lama geht in Neuhausen zum Zahnarzt

Die Schwester des Dalai Lama geht in Neuhausen zum Zahnarzt

1 Ulrike Roos, Tenpa La, Jetsun Pema, Sunam Sangmo und Rainer Roos (von links) fühlen sich als eine große Familie. Foto: Roberto Bulgrin

Jetsun Pema, die Schwester des Dalai Lama, geht in Neuhausen (Kreis Esslingen) zum Zahnarzt? Die prominente Friedenspädagogin und Praxischef Rainer Roos sind Freunde. Wie es dazu kam.











Junge Menschen zum Frieden zu erziehen, das hat sich Jetsun Pema zur Lebensaufgabe gemacht. Die Schwester des Dalai Lama, des spirituellen Oberhaupts des tibetischen Buddhismus, hat 42 Jahre lang die tibetischen Kinderdörfer aufgebaut. Auch heute noch ist die 84-Jährige dort engagiert. „Wenn ein Kind an unserer Schule in Ladakh aggressiv war, haben wir es in den Friedensgarten gebeten.“ Unter Bäumen durften die Jungen und Mädchen dann über ihr Verhalten nachdenken. „Dann haben wir geredet und nach Lösungen gesucht.“