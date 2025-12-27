Trump vor Treffen in Florida: Ohne meine Zustimmung hat Selenskyj „nichts“

US-Präsident Donald Trump warnt vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, es sei nichts beschlossen, solange er nicht zugestimmt habe.











Vor einem für Sonntag geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida hat US-Präsident Donald Trump gewarnt, es sei nichts beschlossen, solange er nicht zugestimmt habe. Selenskyj „hat nichts, solange ich nicht meine Zustimmung gebe“, sagte Trump der US-Plattform „Politico“ am Freitag (Ortszeit). „Wir werden also sehen, was er hat“, fügte Trump hinzu.

Zugleich betonte er mit Blick auf das geplante Treffen mit Selenskyj: „Ich denke, dass es mit ihm gut laufen wird. Ich denke, dass es mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin gut laufen wird“, mit dem Selenskyj „bald“ sprechen wolle.

Selenskyj reist am Sonntag nach Florida

Selenskyj wird am Sonntag nach Florida reisen, um Trump in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago zu besuchen, wo dieser die Feiertage verbringt. Selenskyj möchte mit Trump über eine von Kiew überarbeitete Version des US-Plans für ein Ende des Ukraine-Krieges beraten.

Die USA hatten im November einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vorgelegt. Der als sehr russlandfreundlich kritisierte Text wurde in den vergangenen Wochen auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten überarbeitet. Sowohl Kiew als auch die Europäer forderten unter anderem verlässliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Moskau warf der Ukraine am Freitag vor, die Gespräche zu „torpedieren“. Der neue Entwurf sei „radikal anders“ als der Text, über den Moskau in den vergangenen Wochen mit Washington verhandelt habe, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow im russischen Fernsehen.